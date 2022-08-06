В ХМАО действует 55 лесных пожаров

В ХМАО сохраняется сложная обстановка с природными пожарам. По данным Рослесхоза, в округе действует 54 лесных пожаров на землях лесного фонда и один пожар в природном заповеднике "Малая Сосьва". На опубликованном в сети видео видно, в каких условиях работают пожарные.

В ликвидации пожаров участвуют 1042 человека, 40 единиц техники и 19 воздушных судов на тушении и авиапатрулировании. Помощь региону в тушении пожаров на землях лесного фонда оказывают 77 авиапожарных Тюменской и Свердловской Авиалесоохраны. Для тушения пожара в заповеднике "Малая Сосьва" задействовано 86 авиапожарных Федеральной и Тюменской Авиалесоохраны.

Наращивание межрегиональной группировки продолжается: 50 бойцов Красноярской Авиалесоохраны уже прибыли в ХМАО для помощи в ликвидации лесных пожаров, 79 работников Новосибирской и Томской Авиалесоохраны и Авиалесоохраны Республики Алтай прибудут в ближайшее время.