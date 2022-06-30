В Исетском районе девушка лишила родительских прав своего отца в отношении младшей сестры

Исетский районной суд лишил местного жителя родительских прав на дочь по иску старшей дочери.



Судом установлено, что мать девочек ушла от мужа, оставив ему трех дочерей, впоследствии она была лишена родительских прав, и отец воспитывал детей один, но со своими родительскими обязанностями не справлялся, пил и не занимался их воспитанием. Повзрослевшая старшая дочь вышла замуж и младших сестер забрала проживать к себе, содержала как могла. Она же и обратилась в суд с иском о лишении родительских прав отца, средняя к тому времени уже тоже достигла совершеннолетия.



Семья состояла на учете в банке данных "группы особого внимания", ведомствами системы профилактики проводилась работа с родителем, не исполняющим обязанности по воспитанию и содержанию детей, однако результатов не принесло. Александр Б. неоднократно привлекался за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей (ст.5.35 КоАП РФ). Представитель органа опеки и попечительства и прокурор иск поддержали, ответчик с исковыми требованиями согласился и указанные обстоятельства не оспаривал.



Суд исковые требования удовлетворил, кроме того взыскал с Александра Б. алименты на содержание дочери в размере 1/4 заработка и (или) иного дохода ежемесячно, до совершеннолетия ребенка.