Пять детей пострадали в ДТП за сутки в Тюменской области

Участниками ДТП в Тюменской области за минувшие сутки стали пять детей, четверо из них пострадали во дворах областного центра.

В полдень во дворе д.32 по ул.Широтной "Мазда" при заднем ходе сбила 6-летнюю девочка, она получила ушиб лица.

Двое детей на электросамокате попали в ДТП во дворе дома на ул. Зелинского, 24, выехав из-за припаркованных автомобилей. Электросамокат въехал в боковую часть "Форда" в районе заднего колеса. В результате ДТП 8-летняя девочка и 9-летний мальчик получили различные травмы, они госпитализированы. Предварительно, самокат арендованный, кто-то оставил его во дворе, не выключив приложение, дети встали на него и поехали.

Во дворе дома №4 по ул.Голышева "Мазда" сбита 6-летняя девочка, выбежавшая из-за припаркованного автомобиля. У ребенка ушибы и ссадины.

ГИБДД рекомендует водителям снижать во дворах скорость до 5 км в час. Родителям нужно обязательно ежедневно напоминать детям об опасности во дворах и ПДД.