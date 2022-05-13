В двух пробах воздуха в Тюмени обнаружено превышение нормы по оксиду углерода

17:30 13 мая 2022
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ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" исследовано 24 пробы атмосферного воздуха в Тюмени и пос. Боровский Тюменского района, где сегодня наблюдалось задымление.

Превышение ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе по оксиду углерода, взвешенным веществам и мелкодисперсным частицам выявлено в пробах с улиц Холодильная и Судоремонтная. В посёлке Боровском превышений вредных частиц в атмосферном воздухе не установлено, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. 

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