В двух пробах воздуха в Тюмени обнаружено превышение нормы по оксиду углерода

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" исследовано 24 пробы атмосферного воздуха в Тюмени и пос. Боровский Тюменского района, где сегодня наблюдалось задымление.

Превышение ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе по оксиду углерода, взвешенным веществам и мелкодисперсным частицам выявлено в пробах с улиц Холодильная и Судоремонтная. В посёлке Боровском превышений вредных частиц в атмосферном воздухе не установлено, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.