Под Тюменью перекрыли дорогу из-за задымления в районе Криводаново

16:38 13 мая 2022
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Из-за сильного задымления закрыто движение транспорта на участке с 30 по 31 километр автодороги Тюмень-Криводаново.

"Просьба отложить поездки до локализации очага пожара и улучшения видимости на автодороге. На месте ограничения движения несут службу 3 наряда ДПС", - обращается к жителям региона ГИБДД.

Сотрудники полка ДПС ГИБДД оказывают помощь МЧС, сопровождая технику через зону сильного задымления.

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