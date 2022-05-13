Под Тюменью перекрыли дорогу из-за задымления в районе Криводаново

Из-за сильного задымления закрыто движение транспорта на участке с 30 по 31 километр автодороги Тюмень-Криводаново.
"Просьба отложить поездки до локализации очага пожара и улучшения видимости на автодороге. На месте ограничения движения несут службу 3 наряда ДПС", - обращается к жителям региона ГИБДД.
Сотрудники полка ДПС ГИБДД оказывают помощь МЧС, сопровождая технику через зону сильного задымления.
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