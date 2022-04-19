Велосипедист и самокатчица устроили ДТП в Тюмени

26-летние велосипедист и девушка на электросамокате столкнулись на улице Харьковской, 48 из-за того, что мужчина не уступил даме дорогу.

"Велосипедист, выезжая с проезжей части на тротуар, не пропустил девушку на самокате, которая везла 2-летнюю дочку. Девочка упала и получила травму лба, другие участники инцидента не пострадали. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщили в ГИБДД.

Прокат самокатов в Тюмени открыли с 15 апреля, и это ДТП - уже третье с участием электросамоката за последние четыре дня, отмечают в ГИБДД.