Велосипедист и самокатчица устроили ДТП в Тюмени

26-летние велосипедист и девушка на электросамокате столкнулись на улице Харьковской, 48 из-за того, что мужчина не уступил даме дорогу.
"Велосипедист, выезжая с проезжей части на тротуар, не пропустил девушку на самокате, которая везла 2-летнюю дочку. Девочка упала и получила травму лба, другие участники инцидента не пострадали. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщили в ГИБДД.
Прокат самокатов в Тюмени открыли с 15 апреля, и это ДТП - уже третье с участием электросамоката за последние четыре дня, отмечают в ГИБДД.
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