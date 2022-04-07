Тюменские пожарные спали из горящей квартиры трех человек

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7 апреля в 12:50 на пульт пожарной охраны Тюмени очевидцы сообщили, что из окна 3-го этажа многоквартирного жилого дома №4 на улице Домостроителей идет дым.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение однокомнатной квартиры на третьем этаже. В ходе ликвидации пожара спасено 3 человека, кроме того, из квартир, расположенных в подъезде дома, эвакуировано 5 человек", - сообщила пресс-служба 32-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Тюменской области.

Пожар ликвидирован в 13:34. Огнем повреждена квартира на площади более 10 квадратных метров.

В тушении пожара было задействовано 8 единиц основной и специальной техники и 24 сотрудника подразделений 32-го пожарно-спасательного отряда, в ходе ликвидации чрезвычайного происшествия работали 4 звена газодымозащитной службы. Содействие пожарным при выводе людей из жилого дома оказывали сотрудники Росгвардии.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.