Силовики проводят проверку в отношении главы "Россети Тюмень"

Проверку в отношении гендиректора "Россети Тюмень" проводят правоохранительные органы, она касается событий, происходивших в 2009-2020 годах, когда Олег Петров руководил Томской распределительной компанией, сообщает пресс-служба АО "Россети Тюмень".

"В отношении генерального директора "Россети Тюмень" Олега Петрова правоохранительными органами инициированы следственные действия - ведётся проверка. По имеющейся информации проводимые мероприятия касаются событий, происходивших в 2009-2020 годах, т.е. в период замещения Петровым О.В. должности генерального директора ПАО "ТРК" (ранее - ОАО "ТРК").

Дело в в отношении экс-главы ПАО "ТРК" возбудили следователи томского УФСБ, по обвинению в присвоении 9 млн рублей компании он отправлен судом под домашний арест, сообщает РИА Томск со ссылкой на пресс-служба УФСБ.

До окончания проверки Петров отстранён от исполнения служебных обязанностей, обе компании оказывают правоохранительным органам все необходимое содействие. Важно подчеркнуть, что реализация антикоррупционной политики является безусловным приоритетом Группы "Россети", подчеркнули в АО "Россети Тюмень".