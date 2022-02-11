Более тысячи человек погибло на дорогах УрФО в 2021 году

За одиннадцать месяцев 2021 года общая смертность на дорогах Уральского федерального округа уменьшилась по отношению к 2020 году на 5,6%, в абсолютных цифрах - 1038 оборвавшихся жизней, сообщил полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев.

Статистические данные полпред привел, рассказывая об итогах заседания штаба Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин. Основными темами стали ход дорожного строительства в регионах и безопасность на дорогах.

По словам Хуснуллина, в 2021 году в России снизилась смертность в результате ДТП. Вместе с тем число смертей на дорогах федерального значения выросло. По словам вице-премьера, объективные причины роста смертности есть: увеличился трафик, расширилась дорожная сеть, улучшилось её качество. Допускать дальнейшего увеличения смертельных ДТП на дорогах нельзя.

"За одиннадцать месяцев прошлого года общая смертность на дорогах округа уменьшилась по отношению к 2020 году на 5,6 процента, но тем не менее в абсолютных цифрах - это 1038 оборвавшихся жизней. Наша задача - сделать всё, чтобы свести этот показатель к нулю", - отметил Владимир Якушев.

Смертность на дорогах федерального значения в регионах УрФО в 2021 году выросла: с января по ноябрь 2021 года на таких трассах погибли 276 человек (в 2020 году - 270 человек).

Полпред отметил, что необходимо принимать все меры по обеспечению безопасности дорожной сети. В первую очередь - завершить работы по расширению ключевых трасс: