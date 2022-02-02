Генпрокуратура РФ готовит запрос об экстрадиции из Италии экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Генеральная прокуратура России готовит запрос об экстрадиции из Италии бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, находящегося с 2019 года в международном розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Генпрокуратуры России.

Лисовиченко обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, он в конце октября 2017 года заключил с одной из коммерческих организаций договор о продаже железнодорожного подъездного пути, который являлся важным для завода объектом, поскольку по нему осуществлялся налив нефтепродуктов. При этом стоимость договора составила около 20 млн. рублей, несмотря на рыночную цену около 38 млн. рублей. После этого указанный железнодорожный путь был взят в аренду НПЗ "Антипинский" у покупателя. В результате чего заводу был причинен существенный вред. В связи с отсутствием на территории Российской Федерации обвиняемый объявлен в международный розыск, сообщал в августе 2019 года СУ СК по Тюменской области, занимающийся расследованием данного дела.

Мужчина задержан на территории Италии 20 января, в настоящее время надзорное ведомство готовит запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности, сообщает информагентство.