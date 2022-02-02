На базе "Боровое" под Тюменью локализован пожар

Пожар в одноэтажном здании на базе отдыха "Боровое" под Тюменью произошёл в полдень. он локализован, пожарные продолжают работать над ликвидацией возгорания. Сведений о погибших и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС.

"02 февраля в 10.18 (мск) поступило сообщение о том, что в Тюменском районе 20-км Ялуторовского тракта произошел пожар в одноэтажном здании проката инвентаря размерами 40×15 м. К моменту прибытия первого пожарного-спасательного подразделения здание было полностью охвачено огнем. В настоящее время пожар локализован, угрозы распространения нет. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. На месте от МЧС работают 12 единиц техники и 30 человек", - следует из сообщения.