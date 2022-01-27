На тюменского курсанта, ударившего офицера в лицо, завели уголовное дело

22 января около полуночи в драке курсант ТВВИКУ ударил офицера в лицо кулаком. Пострадавший потерял сознание и через некоторое время скончался, в связи с чем возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.111 УК РФ).

Как сообщает "Тюменская область сегодня", информацию об трагедии официально подтвердила военная прокуратура Тюменского гарнизона, расследованием занимается военный следственный отдел СКР по Тюменскому гарнизону. Проводится также прокурорская проверка исполнения законодательства должностными лицами училища.