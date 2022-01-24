В Тобольске мужчина впал в кому из-за ударов электрогитарой по голове

В областную больницу Тобольска без сознания доставили 37-летнего мужчину. При выяснении обстоятельств происшествия оперативники установили, что множественные травмы мужчина получил от ударов электрогитарой.

"Сотрудники полиции установили, что пострадавший распивал алкогольные напитки в компании. С одним из знакомых на протяжении всего вечера потерпевший конфликтовал, в итоге ссора переросла в драку, подозреваемый схватил стоявшую возле дивана электрогитару и начал наносить ей оппоненту множественные удары, преимущественно по голове. От полученных травм мужчина впал в кому", - сообщили в МО МВД России "Тобольский".

30-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст. 111 УК РФ), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.