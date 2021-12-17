Жителю Тобольска грозит два года тюрьмы за слив в сеть интимных фото экс-жены

46-летний житель Тобольска, испытывая неприязнь к бывшей супруге, опубликовал в интернете ее фотографии интимного характера. На "мстителя" завели уголовное дело по статье о незаконном распространении тайных сведений о частной жизни лица и арестовали, чтобы он не сбежал от следствия.

По данным СУСК, обвиняемый снимки слил в сеть в июне 2021 года, затем неоднократно скрывался от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск на территории РФ, после установления его местонахождения, он был задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение и по ходатайству следователя Тобольским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление разъясняет, что в соответствии ч.1 ст. 23 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а также согласно ч.1 ст. 24 Конституции Российской Федерации, сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица, без его согласия не допускаются.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.