18-летний водитель погиб в ДТП на дороге Ялуторовск-Ярково

"Лифан" и "КамАЗ" накануне вечером столкнулись на 36-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково в Ялуторовском районе. Предварительно, 18-летний житель Ялуторовска на легковом автомобиле выехал на встречную полосу.

Водительское удостоверение н получил в сентябре этого года. от полученных травм он скончался на месте ДТП. После аварии движение на автодороге было частично ограничено, сотрудники ГИБДД его регулировали вручную, пропуская транспорт по краю проезжей части.