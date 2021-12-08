18-летний водитель погиб в ДТП на дороге Ялуторовск-Ярково

06:57 08 декабря 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

"Лифан" и "КамАЗ" накануне вечером столкнулись на 36-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково в Ялуторовском районе.  Предварительно, 18-летний житель Ялуторовска на легковом автомобиле выехал на встречную полосу. 

Водительское удостоверение н получил в сентябре этого года. от полученных травм он скончался на месте ДТП. После аварии движение на автодороге было частично ограничено, сотрудники ГИБДД его регулировали вручную, пропуская транспорт по краю проезжей части. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2021