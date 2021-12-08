18-летний водитель погиб в ДТП на дороге Ялуторовск-Ярково

"Лифан" и "КамАЗ" накануне вечером столкнулись на 36-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково в Ялуторовском районе. Предварительно, 18-летний житель Ялуторовска на легковом автомобиле выехал на встречную полосу.
Водительское удостоверение н получил в сентябре этого года. от полученных травм он скончался на месте ДТП. После аварии движение на автодороге было частично ограничено, сотрудники ГИБДД его регулировали вручную, пропуская транспорт по краю проезжей части.
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