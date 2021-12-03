Житель Вагая собирался сдать в металлолом чужую пилораму

15:36 02 декабря 2021
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Житель Вагая на чужой пилораме в селе Дубровное распилил и перевез себе домой шлагбаум, сборщик опила, станину и несколько других металлоконструкций. Украденное весом около 200 кг он собирался сдать в пункт приема металлолома, но не успел - хозяин пилорамы написал в полицию заявление о краже и вора вычислили. 

Сотрудники полиции осмотрели место преступления и изъяли следы обуви, протектора легкового автомобиля и другие вещественные доказательства, которые помогли установить и задержать подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый безработный 31-летний житель села Вагай.

"Мужчина признался в краже. С его слов, зная о том, что в лесном массиве у соседнего села расположена временно неработающая пилорама, он решил разобрать её на металлолом ... По словам подозреваемого, он планировал сдать металлоизделия в пункт приёма лома и выручить четыре тысячи рублей", - сообщили в Тобольской полиции.

Оперативники изъяли похищенное, лесопильное оборудование восстановлению не подлежит. В отношении подозреваемого завели уголовное дело о краже, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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