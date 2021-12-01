ФСБ задержала подпольных оружейников в Тюменской области

Федеральная служба безопасности РФ во взаимодействии с полицией и Росгвардией пресекла преступную деятельность 85 жителей из 21 субъекта страны, в том числе Тюменской области, занимавшихся восстановлением боевого оружия в подпольных мастерских и их сбытом.

В ноябре в Москве, Бурятии, Мордовии, Удмуртской и Чувашской республиках, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В результате из незаконного оборота изъято 375 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 6 пулеметов, 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, винтовки и ружья, а также 10 артиллерийских боеприпасов, 14 противопехотных мин, 30 ручных гранат, более 11 000 патронов различного калибра, около 30 кг пороха и тротила, основные части и комплектующие оружия, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Ликвидировано 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Преступная деятельность "передельщиков" будет квалифицироваться в соответствии с изменениями в Уголовный кодекс Российской Федерации, вступившими в силу с 12 июля и усиливающими ответственность по статьям 222, 223 УК России, отмечается на сайте фСБ.