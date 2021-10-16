Тюменка взыскала с компании, по вине водителя которой в ДТП погибла ее мать, миллион рублей

Ленинский районный суд Тюмени вынес решение о взыскании с ООО "Дом-cтрой" в пользу жительницы Тюмени более 1 млн рублей за гибель матери в ДТП.

Из материалов дела следует, что 8 сентября 2020 года водитель грузового рефрижератора повез из Нижней Тавды в Тобольск молочную продукцию. В пятом часу утра на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе он въехал в автомобиль Renault Sandero, который в колонне с другими машинами ожидал зеленый сигнал светофора на участке дороги, где проводились дорожные работы и было организовано реверсивное движение. В результате ДТП погибла пассажирка Renault.

Водитель грузового автомобиля был осужден к 1 году 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Дочь погибшей обратилась в суд с иском о возмещении вреда к ООО "Дом-cтрой", чей водитель совершил смертельное ДТП. Рассмотрев дело, суд взыскал с ответчика в пользу дочери погибшей более 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда и расходов на погребение, сообщили в облпрокуратуре.