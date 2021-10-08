Замначальника УФСИН арестовали на два месяца за "кисельные" взятки

Замначальника УФСИН по Тюменской области подозревается в коррупции и взятках, по требованию следователей суд отправил его под домашний арест на два месяца.

"Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам СК РФ по Тюменской области об определении меры пресечения в отношении заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области Андрея Рукосмотрова, который обвиняется в преступлениях, предусмотренных п."в" ч.5 ст.290 УК РФ, ч.1, ч.2 ст.290 УК РФ. По решению суда подследственный будет содержаться под домашним арестом до 4 ноября 2021 года", - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, с 2015 по 2018 годы замначальника УФСИН оказывал руководителю коммерческих организаций содействие в заключении госконтрактов с учреждением на закупку ингредиентов для производства киселя по заведомо завышенным ценам. Тем самым он обеспечивал беспрепятственную приемку поставляемых ингредиентов и своевременное перечисление на расчетные счета организаций оплаты по заключенным контрактам.