Якушев и Моор выразили соболезнования родным погибшего главы МЧС

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Соболезнования родным, друзьям и коллегам Евгения Зиничева опубликованы на сайтах полномочного представителя Президента в УрФО и правительства Тюменской области.

Владимир Якушев отметил, что Зиничев был блестящим профессионалом, не любил много говорить – предпочитал действовать. "Он останется в нашей памяти как человек, искренне преданный своему делу. Как образец мужества, чести и достоинства. Мы навсегда запомним его немногословным и готовым в любой момент, пусть даже ценой собственной жизни, спасти другого", - говорится в соболезновании.

Александр Моор подчеркнул, что как настоящий офицер Зиничев стремился помогать всем, кому было трудно и всегда находился там, где случались бедствия. "В это тяжелейшее лето, когда из-за небывалой засухи в тюменских лесах был объявлен режим ЧС, Евгений Николаевич оказывал огромную, всестороннюю помощь нашему региону. Он был настоящим офицером. И погиб, как герой, спасая жизнь человека на межведомственных учениях", - отметил Моор.