В Тюменской области из-за коронавируса до 1 сентября продлили ограничения

Действующие в Тюменской области ограничения для предупреждения распространения COVID-19 продлены до 1 сентября, сообщает Оперштаб.
Напомним, в связи со сложной эпидобстновкой общепиту и предприятиям по проведению зрелищно-развлекательных мероприятий запрещено обслуживать в залах посетителей с 24:00 до 06:00, кафе и рестораны могут работать в формате "на вынос".
В торгово-развлекательных центрах детские игровые комнаты, детские развлекательные центры присотановлили свою работу, фудкорты могут работать на вынос.
Действовует обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.
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