В Тюменской области из-за коронавируса до 1 сентября продлили ограничения

Действующие в Тюменской области ограничения для предупреждения распространения COVID-19 продлены до 1 сентября, сообщает Оперштаб.

Напомним, в связи со сложной эпидобстновкой общепиту и предприятиям по проведению зрелищно-развлекательных мероприятий запрещено обслуживать в залах посетителей с 24:00 до 06:00, кафе и рестораны могут работать в формате "на вынос".

В торгово-развлекательных центрах детские игровые комнаты, детские развлекательные центры присотановлили свою работу, фудкорты могут работать на вынос.

Действовует обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.