В Тюмени машина влетела в столб, водитель и пассажир погибли

Фото областной Госавтоинспекции.

В Тюмени два человека погибли, когда Toyota Mark II на большой скорости влетела в столб на улице Республики в районе дома 254.

31 июля в 21:20 на улице Республики, 254 водитель иномарки на большой скорости не справился с управлением автомобиля и он врезался в опору уличного освещения, сообщили предварительные данные в областном ГИБДД.

В ДТП погибли 24-летний тюменец и 25-летний пассажир, зарегистрированный в Нижневартовске. Асфальт был сухим. Обстоятельства происшествия выясняются.