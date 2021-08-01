В Тюмени машина влетела в столб, водитель и пассажир погибли

В Тюмени два человека погибли, когда Toyota Mark II на большой скорости влетела в столб на улице Республики в районе дома 254.
31 июля в 21:20 на улице Республики, 254 водитель иномарки на большой скорости не справился с управлением автомобиля и он врезался в опору уличного освещения, сообщили предварительные данные в областном ГИБДД.
В ДТП погибли 24-летний тюменец и 25-летний пассажир, зарегистрированный в Нижневартовске. Асфальт был сухим. Обстоятельства происшествия выясняются.
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