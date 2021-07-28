Группу тюменских детей сняли с поезда из-за признаков отравления

На Урале транспортная прокуратура организовала проверку по информации об отравлении детей, следовавших поездом из Санкт-Петербурга в Тюмень.

27 июля в 05:30 на станцию Екатеринбург-Пассажирский поездом сообщением "Санкт-Петербург - Тюмень" прибыли три ребёнка с признаками пищевого отравления. Они госпитализированы.

По предварительной информации, группа детей в составе 18 человек и 2 сопровождающих перед поездкой питались в ресторане отеля "Ладога" в Санкт-Петербурге, в поезде ели свою еду, в вагон-ресторан не ходили.

"В пути следования дети почувствовали себя плохо: для оказания медпомощи на станции Шарья с поезда сняли шесть человек, в Кирове - трех и ещё трех - в Екатеринбурге. У всех признаки острого пищевого отравления. Остальные проследовали в Тюмень", - сообщили изданию в Уральской транспортной прокуратуре.

Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области в поезде взяли пробы и образцы воды, питания. Свердловская и Тюменская транспортные прокуратуры проверяют исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних при организации перевозки железнодорожным транспортом, санитарно-эпидемиологического законодательства. Результаты проверки находятся на контроле Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого.

Татьяна Тихонова