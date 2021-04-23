На трассах Тюменской области снизилась видимость из-за сильного задымления

Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует водителям быть предельно внимательными при движении по федеральной трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск" с 200 по 237 километр в Тобольском районе. На указанном участке дороге наблюдается сильное задымление.

Недостаточная видимость может наблюдаться и на участках федеральной автодороги "Тюмень-Ишим-Омск".

Водителям советуют выбирать скорость движения и дистанцию, с учетом дорожных условий и видимости в направлении движения.

Для обеспечения безопасности движения наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД патрулируют трассы с включенными проблесковыми маяками и ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.