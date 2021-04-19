Из ишимского санатория украли радиаторы отопления

О краже радиаторов отопления из нежилого корпуса санатория в полицию заявили представители учреждения. Ущерб составил 240 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска на месте происшествия установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый, 20-летний житель Ишимского района. Он рассказал, что сорвал замок с двери, чтобы проникнуть в корпус, и в течение месяца вывозил на своем автомобиле чугунные радиаторы отопления. Всего злоумышленник похитил 48 радиаторов и сдал их в пункт приема металлолома.

Следственным отделом МО МВД России "Ишимский" в отношении подозреваемого возбуждено дело о краже. Он находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по инкриминируемой статье - лишение свободы сроком до пяти лет.