В Сбере рассказали, какие бонусы ждут зарплатных клиентов Сбера к Новому году

Когда вы получаете зарплату на карту Сбера, у вас появляются привилегии — например, сниженная ставка по кредиту и повышенная по вкладу. Но в этом году накануне Нового года таких возможностей для зарплатных Сбера клиентов стало ещё больше. Мы собрали для вас самые интересные.

Во-первых, есть акция для "новеньких" клиентов — кешбэк 30% на продукты в Купере. Это приятный бонус для тех, кто переведёт зарплату в Сбер до 31 декабря. Можно получить 30% бонусами за покупку любых продуктов с 20 января по 20 февраля 2024 года.



Во-вторых, можно подключить классную подписку СберПрайм на 3 месяца всего за 1 рубль. Она не только увеличит ваш кешбэк бонусами за покупки, но и предоставит доступ к фильмам и музыке, что очень актуально в новогодние праздники, обеспечит вас бесплатной мобильной связью и даст много других преимуществ



В-третьих, есть целых два варианта получить выгодные условия по вкладам. Можно оформить СберВклад с повышенной ставкой — она доступна тем, кому приходит зарплата на карту банка, есть подписка СберПрайм и деньги хранятся на накопительном счете. А те, кто активно пользуется сервисами банка, могут получить надбавку к ставке по Накопительному счёту и дополнительно поднять доход. Для этого достаточно часто платить картой, делать покупки у партнёров Сбера и подключить подписку СберПрайм.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Декабрь — это не только время предновогодних подарков и сюрпризов, но и период крупных расходов. Все заняты покупкой подарков и подготовкой праздничного стола. Чтобы увеличить количество бонусов, я советую использовать сервис "Плати улыбкой" для оплаты покупок. Клиенты, которые подключили специальную категорию в рамках программы "СберСпасибо", получат повышенный кэшбек в размере 5%".