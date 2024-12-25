У каждого третьего тюменца уже новогоднее настроение

За неделю до Нового года праздничное настроение уже появилось у 3 из 10 тюменцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане из Тюмени.

Новогоднее настроение уже есть у 32% тюменцев. Еще 10% имитируют его ради близких: "Те, у кого есть семья, дети, должны обеспечить хотя бы минимальное новогоднее настроение своим родным и близким, потому что мы вспоминаем все праздники нового года, умножаем эмоции. А дети вообще по-другому видят миры". 49% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения: "Пока не хватает времени на это".

Женщины чаще мужчин отмечают, что праздничное настроение по случаю приближающегося Нового год уже появилось (38% против 26% соответственно). В предвкушении праздника уже пребывает и каждый третий тюменец до 35 лет: "Новый год — это всегда новые возможности!"



Время проведения: 20—23 декабря 2024 года