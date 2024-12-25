Упоровские школьники попробовали себя в качестве пекаря и изготовителя полуфабрикатов

Старшеклассники Упоровской средней общеобразовательной школы попробовали себя в качестве изготовителя полуфабрикатов и пекаря. Такая возможность им представилась благодаря реализации профориентационных мероприятий в территориальном Кадровом центре "Работа России".

Свои двери для школьников открыли два предприятия районного центра – животноводческо-заготовительный сельскохозяйственный потребительский кооператив "Усадьба" и пекарня местной предпринимательницы Анны Снигирёвой. Первым пунктом путешествия по миру профессий стали цеха кооператива "Усадьба". Здесь председатель Сергей Кайсин провёл для ребят обзорную экскурсию по помещениям обработки мяса, производства пельменей и мантов, а также складам хранения готовой продукции. После детям предложили испытать свои силы в лепке мантов. Оказалось, это дело не такое простое, как кажется на первый взгляд.

Вслед за мясным производством встречи со школьниками ждал сладкий мир кремов, тортов и ароматных булочек в пекарне села Упорово. Главный технолог производства провела для старшеклассников мастер-класс по приготовлению бисквитных пирожных, который вызвал у ребят неподдельный интерес. Школьники самостоятельно пропитали бисквитные коржи сиропом, нанесли крем и украсили пирожные. Завершилась экскурсия чаепитием, во время которого учащиеся с удовольствием попробовали вкусные десерты, созданные своими руками.

В завершение мероприятия специалисты Упоровского отделения Кадрового центра "Работа России" рассказали ученикам о возможности пройти обучение по программам службы занятости и получить рабочую специальность: для девушек - специалист в индустрии красоты или продавец-кассир, а для юношей – санитар, озеленитель и другие направления. Программы обучения доступны для граждан, начиная с 16-летнего возраста, что позволяет молодым людям начать зарабатывать и быть независимыми от родителей.

Проведение профориентационных мероприятий с посещением предприятий позволяет школьникам "примерить" на себя профессию в реальных условиях производства, погрузиться в примеры рабочих задач отдельных специалистов, тем самым активизируя собственные размышления детей, необходимые для совершения их профессионального выбора.