Росгвардейцы обеспечили безопасность "Губернаторской ёлки" в Тюменской области

Сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области и военнослужащие обеспечили безопасность и антитеррористическую защиту новогоднего мероприятия для талантливых детей региона. Около тысячи юных участников из различных городов и районов области посетили праздничные представления, организованные на базе оздоровительно-образовательного центра "Ребячья Республика" и в Дворце культуры "Нефтяник". Губернатор Тюменской области Александр Моор приветствовал ребят.

Перед началом праздника специалисты ОМОН Росгвардии провели профилактические антитеррористические проверки с использованием служебных собак и специальных технических средств для выявления взрывчатых и опасных веществ. Экипажи вневедомственной охраны патрулировали районы, где находились дети.

На мероприятии собрались ребята из 26 муниципальных образований региона. Это событие стало важным для учащихся, которые в течение 2024 года добивались успехов в учебе, спорте, искусстве и общественной деятельности, а также для детей из семей участников специальной военной операции.

Дети встретились с Дедом Морозом и его веселыми помощниками, участвовали в мастер-классах и посмотрели новогодний мюзикл "Летучий корабль, или как Дед Мороз Забаву от Полкана спас", представленный Тобольским драматическим театром им. П.П. Ершова. В завершение праздника каждый участник получил сладкий подарок.

Фото управления Росгвардии по Тюменской области