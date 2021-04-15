На начальника Госавтоинпекции Тюменской области завели уголовное дело за взятки

12:09 15 апреля 2021
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В Тюменской области возбуждены уголовные дела в отношении  начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области и его посредника. Как сообщает региональный СКР, они подозреваются в 6 эпизодах получения должностным лицом через посредника  взятки в значительном размере, а также в посредничестве во взяточничестве. 

Следствием установлена причастность к совершению коррупционных преступлений начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области в рамках расследования уголовного дела в отношении начальника межрайонного отдела МО ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора авто мото транспортных средств УМВД России по Тюменской области, обвиняемого в аналогичных   преступлениях.

По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года граждане, желающие получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов, обращались к посреднику,  который  получал от  них деньги. Посредник в свою очередь адресовал просьбу обратившихся о выдаче водительского удостоверения без фактической сдачи  экзаменов  начальнику УГИБДД УМВД России по Тюменской области.  Тот давал незаконные указания своим подчиненным сотрудникам о приеме экзаменов без фактической их сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения.   

Посредник задержан. Решается вопрос о мере пресечения обоих подозреваемых. Следователи допрашивают свидетелей, проводят обыски в квартире и в служебном кабинете начальника УГИБДД. Кроме того, проводятся мероприятия по изъятию и осмотру документов, подтверждающих факт совершения указанных преступлений.

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