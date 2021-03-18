Тюменец получил срок в колонии за пьяное вождение

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина признан виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, не имея права управления транспортными средствами).

В октябре 2020 года тюменца подвергли административному штрафу в размере 30 тыс. рублей с лишением права управлением транспортными средствами на 1 год 6 месяцев за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

1 декабря 2020 года ночью по пути из бара на базу отдыха мужчина в состоянии алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками ДПС у дома по улице Широтной. От прохождения медицинского освидетельствования на месте и в наркологическом диспансере отказался, после чего был доставлен в полицию.

Суд с учетом обстоятельств дела и личности подсудимого назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также суд лишил тюменца права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.