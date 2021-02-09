На Московском тракте на пешеходном переходе сбили школьницу

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Вчера, 8 февраля, двое детей пострадали в дорожных авариях в Тюмени.

14-летняя школьница сбита автомобилем "Ниссан Кашкай" на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Московский тракт, 141. Предварительно, у девочки ушибы. Сейчас выясняется, почему 36-летний водитель не пропустил девочку на пешеходном переходе.

"Ниссан Альмера" и "Опель Корса" столкнулись вчера на пересечении Тобольского тракта и улицы Ушакова.

Предварительно, водитель "Ниссана", поворачивая на перекрестке, не предоставил преимущество второму автомобилю. От удара одну из машин отбросило на 10-летнего мальчика, стоящего на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала на светофоре. По предварительным данным, у ребенка ушиб ноги. Обстоятельства ДТП выясняются.