На Московском тракте на пешеходном переходе сбили школьницу

11:00 09 февраля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Вчера, 8 февраля, двое детей пострадали в дорожных авариях в Тюмени.

14-летняя школьница сбита автомобилем "Ниссан Кашкай" на нерегулируемом пешеходном переходе  на улице Московский тракт, 141. Предварительно, у девочки ушибы. Сейчас выясняется, почему 36-летний водитель не пропустил девочку на пешеходном переходе.

"Ниссан Альмера" и "Опель Корса" столкнулись  вчера на пересечении Тобольского тракта и улицы Ушакова.

Предварительно, водитель "Ниссана", поворачивая на перекрестке, не предоставил преимущество второму автомобилю. От удара одну из машин отбросило на 10-летнего мальчика, стоящего на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала на  светофоре. По предварительным данным, у ребенка ушиб ноги. Обстоятельства ДТП выясняются.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2021