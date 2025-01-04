Похмелье: почему возникает и как избежать

Кандидат медицинских наук, врач Николай Ваулин, рассказал о негативных последствиях употребления алкоголя и о том, как эффективно справляться с похмельем. По его словам, алкоголь вызывает две основные проблемы: отравление продуктами распада этанола и обезвоживание, что нарушает водно-солевой баланс.

Для борьбы с похмельем принимают аспирин, однако, как отмечает врач, он лишь устраняет головную боль и не помогает справиться с другими симптомами. Прием активированного угля и других сорбентов также неэффективен, так как этанол быстро всасывается в кровь, а эти препараты просто не успевают подействовать.

Для устранения последствий алкогольного отравления Ваулин рекомендует использовать препараты, ускоряющие обмен веществ. К ним относятся витамины С, В1 и В6, а также минералы магний, натрий и калий.

"Янтарная кислота также помогает ускорить метаболизм и снижает токсическое воздействие спиртных на печень. А препараты с метадоксином активируют ферменты, ответственные за расщепление этанола, и защищают печень от вредного влияния алкоголя", - говорит врач.

Янтарная кислота может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте, аспирин влияет на кислотно-щелочной баланс крови, а витамин С может раздражать слизистую желудка, - сообщает АиФ-Тюмень.