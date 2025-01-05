В Уватском районе отметят столетие в 2025 году

100-летие со дня образования Уватского района отметят в январе. - На протяжении прошлого года в каждом нашем селе мы проводили праздничные мероприятия, чтобы как можно больше жителей района приобщить к юбилею, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - За год мы чествовали отличившихся тружеников, волонтеров, активистов, семей участников СВО и многодетных семей. Каждое поселение – уникально своими достопримечательностями, развитием, промышленность.

100-летний юбилей - это отличный повод вспомнить историю древней уватской земли. Взять, хотя бы Демьянское. Это сельское поселение с богатейшей историей, уходящей в первые века нашего тысячелетия. Самое первое поселение в Уватском районе всегда занимало ключевое место в развитии региона: оно было опорным пунктом Сибирского тракта, связывающего юг и север области. Кстати, первое название района было именно Демьянским. И только в 1925 году он был переименован в Уватский.

Само празднование 100-летия пройдет в селе Уват. На торжественной церемонии будут названы имена земляков, удостоенных звания Почетного гражданина Уватского района, кандидатуры которых выдвинули жители муниципалитета, - сообщает пресс-служба Администрации Уватского района.