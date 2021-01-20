На тюменском вокзале задержали мужчину с револьвером

В конце октября на железнодорожном вокзале станции Тюмень сотрудниками транспортной безопасности на рамках металлодетектора в личных вещах пассажира был обнаружен пистолет. Экспертиза показала, что это револьвер, а заряженные в пистолет шесть патронов являются пригодными для выстрела.

Как выяснилось, 60-летний житель станицы Романовской Ростовской области прилетел в город Тюмень по личным делам. Он пояснил полицейским, что пакет с пистолетом нашел под окном выдачи заказов в одной из закусочных Тюмени и решил оставить себе.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Уголовное дело направлено в суд.