В Тюмени пресечена работа женщины, которая оказывала услуги по уходу за пожилыми

Прокуратура совместно с полицией, МЧС и региональными департаментами здравоохранения и социального развития выявила факт незаконного оказания услуг по уходу за пожилыми людьми в частном двухэтажном жилом доме по улице Широтной.

Жительница Тюмени без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица в арендуемом доме оказывала платные услуги по уходу за шестью пожилыми лицами с круглосуточным проживанием.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности. Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Деревянные конструкции чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом. Нет второго эвакуационного выхода со второго этажа, знаков пожарной безопасности. Допускается отделка пола на путях эвакуации на втором этаже из материалов высокой степени горючести в виде линолеума", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Прокуратурой Ленинского округа инициировано проведение следственным органом процессуальной проверки по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Отделом полиции в отношении тюменки составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации).

Как сообщили в прокуратуре, незаконная деятельность в доме прекращена, пожилые люди переданы родственникам.