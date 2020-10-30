На тюменку завели уголовное дело за порванный паспорт

В Нижнетавдинском районе в полицию обратился 27-летний местный житель, который сообщил, что ему прислали фотографию его паспорта, разорванного на кусочки.

Выяснилось, что ранее мужчина состоял в отношениях с 26-летней девушкой, около месяца назад отношения прервались, но часть личных вещей молодого человека, в том числе паспорт, оставались в квартире женщины. Узнав, что бывший сожитель вступил в близкие отношения с другой женщиной, девушка разорвала его паспорт на части, сфотографировала и отправила ему это фото.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 325 УК РФ "Повреждение документов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года, сообщает пресс-служба МО МВД РФ "Тюменский".