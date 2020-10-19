В Тюмени мужчина осужден за нападение на инкассаторов

Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Екатеринбурга. Он признан виновным в бандитизме, краже, хищении оружия и ряде других преступлений.

В сентябре 2018 года екатеринбуржец вошел в состав банды, созданной жителем Тюмени для нападения на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере обслуживания и инкассации платежных терминалов.

В ноябре 2018 года мужчина с двумя сообщниками в одном из домов в поселке Станционный-Полевской Свердловской области похитил 4 единицы оружия и 281 патрон.

В том же месяце он в Тюмени с другими членами банды совершил вооруженное разбойное нападение на инкассаторов, перевозящих денежные средства. Однако деньгами завладеть не удалось, поскольку потерпевшие смогли скрыться. Банда продолжила свою преступную деятельность без фигуранта этого дела.

Мужчина был задержан в июне 2019 года в Екатеринбурге. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и материалы дела выделены в отдельное производство. Суд назначил мужчине 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 200 тыс. рублей в доход государства.

Основное уголовное дело в отношении 7 злоумышленников находится на рассмотрении в Тюменском областном суде.