В тюменской гимназии на уроке физкультуры умер старшеклассник

Несчастный случай со смертельным исходом 8 сентября произошел в гимназии № 12. На уроке физкультуры одиннадцатиклассник остановился во время бега, присел и упал. Первую помощь ему начала оказывать медработник гимназии, через шесть минут прибыла первая бригада скорой помощи.

Вызов на станцию скорой помощи поступил в 14:11, диспетчер незамедлительно направил к пострадавшему ближайшую бригаду. По прибытию на место медики сразу начали проводить расширенную сердечно-легочную реанимацию. Спустя несколько минут к ним присоединилась вторая бригада по решению старшего врача смены. Около часа медики боролись за жизнь подростка, но не смогли спасти, пояснили в департаменте здравоохранения.

Как сообщили в городском департаменте образования, у юноши была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Перед уроком жалоб на здоровье не было.

Предположительная причина смерти - сердечно-сосудистая недостаточность. Обстоятельства несчастного случая выясняют сотрудники СУ СК России по Тюменской области, сообщает региональный ОперШтаб.