В Тюмени будут судить мужчину, который сделал в домашней нарколаборатории 14 кг наркотиков

В Тюмени перед судом предстанет 33-летний житель Хабаровска. Он обвиняется в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и покушении на незаконную пересылку наркотических средств в особо крупном размере.

Мужчина за деньги наркодельца приобрел дом в поселке Боровском Тюменского района. В оборудованной в доме нарколаборатории было произведено более 14 кг мефедрона, которые он намеревался отправить для сбыта в Хабаровск.

На деньги от наркодельца хабаровчанин приобрел автомобиль Toyоta Camry и скрыл в нем большую часть наркотика. По договору с транспортной компании Toyоta должна была быть перевезена в Хабаровск. 10 сентября 2019 года в процессе погрузки иномарки на автовоз мужчина был задержан правоохранительными органами, а наркотики изъяты. Было возбуждено уголовное дело, вскоре мужчина предстанет перед судом.