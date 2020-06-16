Житель Башкортостана до смерти избил тоболяка

Фото: Су СКР по Тюменской области

В Тобольске арестован мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Инцидент произошел 11 июня в квартире в микрорайоне Иртышский. Там компания малознакомых мужчин распивала спиртное. Между двумя мужчинами произошла ссора, один избил другого руками и ногами. Пострадавший, местный житель 1976 года рождения, скончался через непродолжительное время на месте происшествия.

33-летнему жителю Башкортостана, приехавшему в Тобольск на работу, предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).