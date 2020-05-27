Тюменца, считавшегося умершим, обвиняют в убийстве

В Тюмени обвинение в убийстве предъявлено мужчине, который несколько лет назад был объявлен умершим.

В июле 2008 года было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя Тюмени. Мужчина уехал из дома и не вернулся. Следствие предполагало, что в отношении него совершено преступление. Раскрыть его по горячим следам не удалось. Спустя 12 лет был установлен человек, причастный к преступлению.

По версии следствия, 14 июля 2008 года тюменец гостил у друга в загородном доме в поселке Боровском. Мужчины занимались совместным бизнесом, и в этот день между ними произошел конфликт, связанный с имущественными претензиями хозяина дома. В ходе ссоры он несколько раз выстрелил в друга из ружья. Мужчина скончался на месте. После этого хозяин дома принял меры, чтобы скрыть тело погибшего.

"Осознавая, что его могут заподозрить в совершении убийства, мужчина скрылся из города. За это время он проживал за пределами региона. В период его отсутствия в 2015 году по заявлению родственников судом он был объявлен умершим", — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).