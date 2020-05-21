Тюменец повредил авто коллеги из-за неприязни

В Тюмени полиция задержала мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества.
Тюменцы, будучи коллегами, часто конфликтовали на почве личной неприязни. Один из них назначил встречу другому, чтобы выяснить отношения. Мужчины не нашли общий язык, и все вылилось во взаимные оскорбления. В итоге один из них решил отомстить коллеге и повредить его автомобиль. Тюменец разбил стекла иномарки и проткнул у нее колеса.
Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества".
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