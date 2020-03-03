Тюменец повредил авто девушки и камеры наблюдения вокруг

В Тюмени в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что кто-то повредил ее иномарку. У Toyota Vitz были разбиты передние стекла и боковые зеркала. По подозрению в повреждении машины был задержан возлюбленный тюменки, недавно пара поссорилась.

Мужчина затаил на женщину обиду и, как установила полиция, ночью разбил у иномарки стекла. Чтобы остаться неопознанным, тюменец разбил камеры видеонаблюдения, на которые попали его действия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества".