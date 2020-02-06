Ищут красный велосипед: СК обращается за помощью в деле о гибели мужчины в районе Падерина

В Тюменской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного отсутствия мужчины, тело которого впоследствии обнаружили в лесу.

25 мая 2018 года мужчина на велосипеде Forward Flash 2.0 красного цвета уехал из дома в деревне Падерина Тюменского района в неизвестном направлении. В сентябре 2019 года его тело было обнаружено в лесном массиве между Падерина и озерами Малый Тараскуль и Большой Тараскуль.

"В ходе расследования велосипед, на котором уехал погибший, не обнаружен, данное обстоятельство имеет важное значение для установления причин и обстоятельств произошедшего", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Следователи обращаются к местному населению с просьбой сообщить в правоохранительные органы о факте обнаружения велосипеда в лесном массиве в районе происшествия и прилегающих территориях, в том числе по Червишевскому и Московскому трактах (с мая 2018 года по настоящее время) по телефонам: (3452) 30-02-02, 30-22-52, 8-904-491-43-25.