В Тюменской области выявлен первый больной коронавирусом

31 января в России впервые выявили зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV. Речь идет о двух заболевших. Они граждане Китая. Первый случай выявлен в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.

ТАСС сообщает, что после заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции объявили о таких мерах:

Будет проведена эвакуация россиян, находящихся в провинции Хубэй и ее столице Ухань. После эвакуации граждан поместят в карантин на 14 дней.

Правительство готовит проект постановления о временной приостановке выдачи рабочих виз в Россию гражданам Китая.

Россия с 1 февраля ограничивает авиасообщение с Китаем. Рейсы между странами будут выполнять пять компаний, в том числе четыре китайские. Все эти рейсы будут осуществляться только из терминала F аэропорта Шереметьево.

Почтовые и грузоперевозки между Россией и Китаем ограничивать не планируется.

ФАС и Росздравнадзор проследят, чтобы не было завышения цен на противовирусные лекарства.

Правительство РФ готово направить специалистов Минздрава и Роспотребнадзора в Китай для помощи в разработке вакцины.

Роспотребнадзор призвал ограничить участие в массовых мероприятиях для снижения риска заболеваемости гриппом, поскольку это заболевание схоже с коронавирусом.

Россия закрывает границу с Монголией.