"Произойдет непоправимое": в Тюмени задержали лжеминера

Вчера днем, 30 января, на телефон 112 поступило сообщение о минировании в центре Тюмени. Неизвестный сказал, что если не будут выполнены его требования, произойдет непоправимое.

Полицейские провели комплекс мероприятий, однако предметов, представляющих опасность для окружающих, найдено не было. Звонивший злоумышленник был задержан по месту жительства. 39-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он сказал, что таким образом хотел пошутить.

По факту ложного сообщения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, рассматривается вопрос о возмещении материального ущерба, связанного с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке поступившей угрозы.