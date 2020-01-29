Тюменцу запретили работать детективом из-за незаконного сбора информации

В Тюмени вынесен приговор 42-летнему мужчине, который занимался частной детективной деятельностью. Его признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении полномочий.

В ноябре 2018 года к детективу обратился владелец салона красоты, который заподозрил бывшую работницу в продаже клиентской базы данных.

Детектив незаконно получил и передал клиенту информацию о телефонных соединениях женщины и другие данные о ней и ее родственнике, в том числе сведения о наличии транспорта, недвижимого имущества, о действующих и выданных паспортах. За услуги детектив получил от заказчика более 95 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил тюменцу 1 год 6 месяцев ограничения свободы и запретил заниматься частной детективной деятельностью сроком на 2 года 6 месяцев. Также суд взыскал с мужчины в пользу потерпевшей 20 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.