В Тюмени осудили водителя, снесшего переход стрелой манипулятора

В областном центре вынесен приговор по уголовному делу в отношении водителя, по вине которого рухнул пешеходный переход на 21-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

17 мая 2019 года молодой человек принял заказ на перевозку вагона-бытовки. Вагон был погружен на автомобиль Daewoo Novus с установленной на нем стрелой манипулятора.

Водитель, проезжая под модульным пешеходным переходом, зацепил его стрелой манипулятора, в результате чего переход обрушился. Размер ущерба Федеральному управлению автомобильных дорог "Урал" составил более 5,1 млн рублей.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности). Суд признал 27-летнего мужчину виновным и назначил ему 360 часов обязательных работ. Также в счет возмещения ущерба с него было взыскано свыше 4,7 млн рублей (оставшуюся часть возместила страховая компания).