Пользователи соцсетей оскорбляют врачей, пытавшихся спасти тюменца после ДТП

Пстрадавший в дорожной аварии на Салаирском траке 19 сентбяря Юрий Ференц скончался в тюменской больнице, не приходя в сознание. Молодой неопытный водитель на легковом атовмобиле выехал на встречную полосу и попал под грузовик.

В аварии молодой человек получил тяжкие травмы, впал в кому - в больнцу его привезли в крайне тяжёлом состоянии, медики пытались его спасти, но травмы оказались несовместимыми с жизнью и мозг умер.

Близкие люди отказывались в это верить и требовали искусственно поддерживать жизнедеятельность организма. Врачи на это пошли, но истощение организма при отсутствии работы мозга привело к остановке сердца. Узнав, что Юра всё-таки умер, его родственники устроили такой скандал в больнице, что даже пришлось вызывать полицию, сообщает со ссылкой на департамент здравоохранения региона "КП.Тюмень".

Вскоре скандал перерос в угрозы. Родственники умершего стали угрожать медикам. А теперь к ним присоединились и "диванные" эксперты. Некоторые в соцсетях на чём свет ругают врачей, которые, по их мнению, решили "продать его органы, когда он был ещё жив". Пльзователи, как будто соревнуясь в проклятиях, предлагаю продать на органы детей врачей, "уродов кастрировать", "сжигать таких надо!", "убить", "стрелять в этих, в белых халатах" и так далее.

Стоит отметить, что за такие высказывания можно стать фигурантом уголовного дела. Пизывы к насилию в соцсетях – это преступление по статье "Угроза убийством" (Ст. 119). То есть, если врач решит, что его жизни угрожает опасность из-за комментариев с призывами, полиция может начать расследование. За такие деяния может грозить ограничение свободы на срок до 2-х лет, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 2-х лет, арест на 6 месяцев или лишение свободы на срок до 2-х лет, отмесатю в СКР по Тюменской области.

В СКР также заявили, по обращению родственников в СМИ проводтся доследсвенная проверка. Следователи проверят доводы, изложенные в информации, опросят очевидцев и проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.